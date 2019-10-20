Президент поздравил работников дорожного хозяйства

Президент поздравил с праздником работников дорожного хозяйства

Президент России Владимир Путин 20 октября высказал свои поздравления с профессиональным праздником ветеранам и работникам дорожного хозяйства.

Глава государства отметил высокую квалификацию специалистов указанного комплекса. Все они, по словам Путина, не только хорошо знают своё дело, но и понимают значимость стоящих перед ними задач.

Ведь от динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики в целом, эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов, четкое функционирование единой транспортной системы России. И конечно, качество жизни людей, — отмечается в поздравительной телеграмме от президента, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, работа по модернизации дорожных объектов и идёт в России в течение последних нескольких лет. На территории страны открываются новые трассы, мосты, развязки. Повышается уровень доступности и безопасности перевозок.

Президент призвал работников отрасли не сбавлять темпы и не останавливаться на достигнутом.

Ранее, 5 октября, News.ru писал, что Владимир Путин поздравил педагогов и директоров школ с Днём учителя. Глава страны отметил, что в стране «целое созвездие» молодых и ярких преподавателей.