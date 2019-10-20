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Президент поздравил с праздником работников дорожного хозяйства 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Президент поздравил работников дорожного хозяйства
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 20 октября высказал свои поздравления с профессиональным праздником ветеранам и работникам дорожного хозяйства.
Глава государства отметил высокую квалификацию специалистов указанного комплекса. Все они, по словам Путина, не только хорошо знают своё дело, но и понимают значимость стоящих перед ними задач.
Ведь от динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики в целом, эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов, четкое функционирование единой транспортной системы России. И конечно, качество жизни людей, — отмечается в поздравительной телеграмме от президента, опубликованной на сайте Кремля.
По словам Путина, работа по модернизации дорожных объектов и идёт в России в течение последних нескольких лет. На территории страны открываются новые трассы, мосты, развязки. Повышается уровень доступности и безопасности перевозок.
Президент призвал работников отрасли не сбавлять темпы и не останавливаться на достигнутом.
Ранее, 5 октября, News.ru писал, что Владимир Путин поздравил педагогов и директоров школ с Днём учителя. Глава страны отметил, что в стране «целое созвездие» молодых и ярких преподавателей.
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Политика , Владимир Путин
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