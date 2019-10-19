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Jeune Afrique о предстоящем саммите «Россия—Африка»: Кремль ищет новый курс 

RT на русском 1 час назад
«Россия—Африка»: Кремль ищет новый курс
Фото: Reuters
Запуская саммит «Россия—Африка», который стартует на следующей неделе в Сочи, Россия пытается нащупать новый курс по отношению к «чёрному континенту» и оформить своё «возвращение» туда, пишет Jeune Afrique. Вместе с тем, по мнению обозревателя издания, не исключено, что Владимир Путин переоценивает актуальность связей Москвы с некогда «братскими» государствами Африки — тем более, что свои интересы на континенте имеют и Запад, и Китай.
«Чёрный континент» «сжигает одних идолов, меняя их на другие» — после «французской» и «китайской Африки» теперь может появиться концепция «Африки российской», пишет обозреватель Jeune Afrique Дамьен Глез. Между тем, как подчёркивает журналист, сторонники «одностороннего подхода» забывают, что «Африка отличается многообразием, что ориентированность на определённый курс, навязываемая холодной войной, ушла в прошлое, и что африканский континент больше не вынужден подчиняться кому-то с экономической или идеологической точки зрения».
Президент России Владимир Путин пытается в Африке и за её пределами продвигать имидж России, было покинувшей мировую дипломатическую арену после распада советской империи, пишет Глез. Дабы «пересчитать своих африканских друзей», Владимир Путин, «как водится», начал с большого международного мероприятия — саммита «Россия—Африка», который состоится на российской территории с 22 по 24 октября, отмечает он. Как иронизирует журналист, уже само название саммита стало лишним упоминанием о том, что Россия позиционирует себя как «одну из немногих держав, способную поставить собственное название рядом с названием целого континента».
Чтобы приглашение на мероприятие не было воспринято как «очередная повестка», сопредседателем саммита был назначен президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, говорится в материале.
«У египтянина сразу два преимущества: континентальная легитимность — ведь он сейчас занимает пост председателя Африканского союза, — и путинская благосклонность», — отмечает автор.
По мнению Глеза, для «бывшего офицера КГБ» Путина методы «тайной дипломатии» так и не изменились — они по-прежнему заключаются для него в «поставке автоматов Калашникова или же „военных советников“ в бывшие „братские“ коммунистические страны вроде Эфиопии или Анголы». Правда, теперь в список этих стран попали, к примеру, такие африканские государства, как Мали и ЦАР, которые традиционно считаются «французской вотчиной», подчёркивает колумнист Jeune Afrique.
При помощи предстоящего саммита господин Путин надеется «под новым дипломатическим глянцем наметить более глобальную африканскую политику», которую питают «неизбежные вопросы энергетики и минеральных ресурсов», полагает автор. Впрочем российский лидер, вероятно переоценивает «актуальность своих бывших идеологических сетей» — ведь вот уже несколько лет на африканскую территорию ведёт наступление Китай, а кроме того, там по-прежнему сохраняет коммерческое присутствие Запад, уверен Глез. В любом случае в конечном счёте победит прагматический подход, считает журналист.
С 2017 года Москву посетили главы десятка африканских государств, напоминает обозреватель Jeune Afrique. На предстоящий саммит будут приглашены 47 стран, подчёркивает он.
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Комментарии34
Политика , абдель ас-сиси , Владимир Путин , Китай , Москва , Сочи
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