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Медведев предупредил об опасности насаждения моделей демократии извне 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Медведев предупредил об опасности насаждения демократии
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в народной скупщине Сербии отметил, что насаждение моделей демократии извне в странах Африки и Ближнего Востока порождает хаос и приводит к распространению терроризма.
«Насаждение известных моделей извне, объяснение того, как должна выглядеть демократия в той или иной стране в Африке или на Ближнем Востоке, порождает хаос на обширнейших территориях, ведёт просто к уничтожению государств и тотальному распространению терроризма в мире», — цитирует главу российского кабмина ТАСС.
В апреле Госдепартамент США объявил о намерении выделить $4,5 млн на «расследование» преступлений в Сирии и Ираке, а также организовать судебные процессы для «восстановления» демократических институтов в этих странах.
Кроме того, сообщалось, что ЕС планирует в 2020 году увеличить расходы на программы по продвижению демократии до €1,3 млн
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Политика , Дмитрий Медведев , ЕС , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Сербия
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