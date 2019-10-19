Медведев выразил уверенность в отмене санкций

Медведев уверен, что санкции против РФ рано или поздно отменят

Санкции и наши ответные санкции, так называемые контрсанкции, — это не очень хорошо, и, конечно, рано или поздно это всё закончится, — цитирует ТАСС Медведева.

Выступая в Народной скупщине Сербии (парламент), премьер также отметил, что санкционный режим приносит прибыль как российским аграриям, так и сербским из-за того, что их страна не присоединилась к ограничительным мерам в отношении РФ. Медведев сообщил, что аграрии обеих стран «просят нас», чтобы санкционный режим сохранялся как можно дольше, чтобы нарастить сотрудничество.

Как писал News.ru, заместитель лидера Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России. Он считает, что чем больше удаётся продвинуться по Минским соглашениям, по «нормандскому формату» и «формуле Штайнмайера», тем скорее не будет санкций.