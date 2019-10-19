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Медведев уверен, что санкции против РФ рано или поздно отменят 

News.ru + ещё 1 50 минут назад
Медведев выразил уверенность в отмене санкций
Фото: news.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России и ответные меры Москвы рано или поздно будут отменены.
Санкции и наши ответные санкции, так называемые контрсанкции, — это не очень хорошо, и, конечно, рано или поздно это всё закончится, — цитирует ТАСС Медведева.
Выступая в Народной скупщине Сербии (парламент), премьер также отметил, что санкционный режим приносит прибыль как российским аграриям, так и сербским из-за того, что их страна не присоединилась к ограничительным мерам в отношении РФ. Медведев сообщил, что аграрии обеих стран «просят нас», чтобы санкционный режим сохранялся как можно дольше, чтобы нарастить сотрудничество.
Как писал News.ru, заместитель лидера Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России. Он считает, что чем больше удаётся продвинуться по Минским соглашениям, по «нормандскому формату» и «формуле Штайнмайера», тем скорее не будет санкций.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , ИТАР-ТАСС , Москва
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