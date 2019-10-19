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Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану об операции в Сирии 

RT на русском 40 минут назад
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 9 октября перед началом операции Анкары на северо-востоке Сирии.
«Этот стиль эпистолярного жанра войдёт в учебники по международной дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединённых Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнёрам», — приводит её слова в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ РИА Новости.
Ранее Эрдоган заявил, что не забыл невежливое письмо Трампа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, который нечасто используется в переписке лидеров государств.
В своём послании Эрдогану Трамп, в частности, призвал коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» военной операцией в Сирии.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , НТВ , Анкара , Сирия , США , Турция
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