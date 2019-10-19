Киев обвинили в превращении ООН в место для критики РФ

Украину обвинили в превращении ООН в «лобное место» для критики РФ

Украинской делегации, прежде чем рисовать далекую от реальности картину якобы нарушений прав журналистов в российском Крыму, следовало бы всерьёз заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране, — прокомментировал заявление Зеленко Стржижовский, передаёт ТАСС.

Российский дипломат также упрекнул Украину в привычке превращать международные площадки в «лобное место для голословной критики России и её регионов» вместо конструктивной работы.

Как сообщал News.ru, заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро призвал Киев прекратить работу сайта «Миротворец». Наблюдатель отметил, что на сайте всё ещё содержатся личные данные журналистов, что подвергает угрозе их жизни.