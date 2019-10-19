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Украину обвинили в превращении ООН в «лобное место» для критики РФ 

News.ru 1 час назад
Киев обвинили в превращении ООН в место для критики РФ
Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Пресс-секретарь российского постоянного представительства при ООН Фёдор Стржижовский посоветовал Киеву обратить внимание на преступления против журналистов на Украине, прежде чем критиковать РФ по этой теме.
Ранее представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко на заседании Генассамблеи ООН обратила внимание на нарушение прав СМИ «на оккупированных Российской Федерацией территориях» (таковыми на Украине считают Крым и части Донбасса. — News.ru).
Украинской делегации, прежде чем рисовать далекую от реальности картину якобы нарушений прав журналистов в российском Крыму, следовало бы всерьёз заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране, — прокомментировал заявление Зеленко Стржижовский, передаёт ТАСС.
Российский дипломат также упрекнул Украину в привычке превращать международные площадки в «лобное место для голословной критики России и её регионов» вместо конструктивной работы.
Как сообщал News.ru, заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро призвал Киев прекратить работу сайта «Миротворец». Наблюдатель отметил, что на сайте всё ещё содержатся личные данные журналистов, что подвергает угрозе их жизни.
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Комментарии2
Политика , Федор Стржижовский , Екатерина Зеленко , Генассамблея ООН , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , Киев
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