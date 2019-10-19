Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва может оставить Минск без кредита 

Вести.Ru + ещё 4 34 минуты назад
Министр финансов России Антон Силуанов в субботу сообщил об отсутствии решения о выделении Белоруссии государственного кредита в 600 миллионов долларов. Силуанов отметил, что Белоруссия может не получить кредит вообще, пишет "Интерфакс".
По словам министра финансов, сложности с выделением средств не повлияют на интеграционный план экономик двух стран. На данный момент составляется "дорожная карта", которая определит конкретные задачи ведомств России и Белоруссии.
Кредит понадобился Белоруссии для рефинансирования текущего внешнего долга в 3,2 миллиарда долларов. Затянувшиеся переговоры с Россией сподвигли Белоруссию к займу денег у Китая. В июле замглавы Минфина Белоруссии Андрей Белковец сообщал о завершении этих переговоров.
Вести.Ru: последние новости
Михаил Горбачев написал письмо Владимиру Путину Михаил Горбачев написал письмо Владимиру Путину Вранье о войне: Савченко уточнила, чем Зеленский отличается от Порошенко Вранье о войне: Савченко уточнила, чем Зеленский отличается от Порошенко Турция вновь обстреливает Сирию Турция вновь обстреливает Сирию
Политика , Видео , СНГ , Антон Силуанов , Андрей Белковец , Минфин , Интерфакс , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»9
Грузия обвинила Россию в провокации
Грузия обвинила Россию в провокации499
Раскрыты подробности о семье истощенной девочки
Раскрыты подробности о семье истощенной девочки3
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал44
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Летящий в Москву самолет запросил экстренную посадку
02:46
Летящий в Москву самолет запросил экстренную посадку
Происшествия Пожары
Раскрыт обман Украины про Донбасс
03:38
Раскрыт обман Украины про Донбасс
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение