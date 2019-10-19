Москва может оставить Минск без кредита

Министр финансов России Антон Силуанов в субботу сообщил об отсутствии решения о выделении Белоруссии государственного кредита в 600 миллионов долларов. Силуанов отметил, что Белоруссия может не получить кредит вообще, пишет "Интерфакс".

По словам министра финансов, сложности с выделением средств не повлияют на интеграционный план экономик двух стран. На данный момент составляется "дорожная карта", которая определит конкретные задачи ведомств России и Белоруссии.