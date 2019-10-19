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Зюганов призвал очистить КПРФ от «мёртвых душ» 

News.ru 5 часов назад
Зюганов призвал очистить КПРФ от «мёртвых душ»
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за очищение партийных рядов от неактивных членов, которые месяцами не делают взносов в политическую организацию.
До XVII съезда устав КПРФ предусматривал, что после трёх месяцев неуплаты членских взносов заводилось персональное дело. Изъяв это положение из устава, мы как бы узаконили появление «мёртвых душ», от них партия должна уверенно очищаться, — сказал он, выступая на девятом пленуме ЦК партии.
Одновременно Зюганов предложил пересмотреть кадровую партийную политику.
Нам следует рассмотреть вопрос о практике своего рода испытательного периода для тех, кто подает заявление и вступает в партию, — добавил он.
Ранее лидер коммунистов прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа о неизбежности революции государственного управления. По его словам, она должна заключаться в очищении страны от засилья либералов, которые «загнали Россию в болото кризиса», писал News.ru.
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Комментарии1
Политика , Геннадий Зюганов , Герман Греф , Сбербанк России , КПРФ
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