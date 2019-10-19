Зюганов призвал очистить КПРФ от «мёртвых душ»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за очищение партийных рядов от неактивных членов, которые месяцами не делают взносов в политическую организацию.

До XVII съезда устав КПРФ предусматривал, что после трёх месяцев неуплаты членских взносов заводилось персональное дело. Изъяв это положение из устава, мы как бы узаконили появление «мёртвых душ», от них партия должна уверенно очищаться, — сказал он, выступая на девятом пленуме ЦК партии.

Одновременно Зюганов предложил пересмотреть кадровую партийную политику.

Нам следует рассмотреть вопрос о практике своего рода испытательного периода для тех, кто подает заявление и вступает в партию, — добавил он.