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Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным 

News.ru + ещё 15 4 часа назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности применить собственный план на севере Сирии в том случае, если переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным не принесут успеха. Встреча должна состояться 22 октября в Сочи. Вероятно, рассматриваемый турецким лидером сценарий заключается в продолжении боевых действий против курдских военизированных формирований, если они не покинут свои позиции.
Эрдоган обратил внимание на то, что в зоне турецкой военной операции «Источник мира» остаются курдские формирования, входящие в состав многонационального альянса «Демократические силы Сирии» (ДСС). Те сирийские курды, которых имеет в виду турецкий президент, заключили сделку с сирийской правительственной армией и поэтому находятся в сфере ответственности официального Дамаска и, соответственно, Москвы.
Мы встретимся с Путиным, но если нет — мы осуществим собственный план, — пообещал турецкий лидер.
Встреча с российским президентом намечена на 22 октября, когда формально закончится анонсированное Турцией соглашение о прекращении огня, заключённое при американском посредничестве.
Если это будет сделано (имеется в виду отвод курдских формирований от границы с Турцией. — News.ru), то всё в порядке, если нет — мы перезапустим процесс, — пригрозил Эрдоган.
Приоритетом для турецкого руководства, очевидно, остаётся вывод и разоружение всех курдских формирований, которые находятся вблизи турецкой границы. В разговоре с российской стороной Анкару волнует прежде всего судьба Манбиджа и Кобани.
Пятидневный режим прекращения огня, согласованный после визита американской делегации во главе с вице-президентом Майклом Пенсом в Анкару, нарушают, по турецкой версии, сирийские курды. 19 октября Министерство обороны Турции сообщило, что отряды народной самообороны (ОНС) продолжают обстрелы турецкой армии и лояльных ей оппозиционных сил в районе Рас-эль-Айна, в районе Телль-Абъяда и в районе Телль-Тамера. ДСС, куда входят ОНС, в свою очередь, выступили с таким же обвинением в адрес Анкары. Командир ДСС Мазлюм Абди при этом отметил, что Турция саботирует договорённости, препятствуя выводу курдских отрядов из Рас-эль-Айна. Турецкое оборонное ведомство отрицает, что подобные действия имели место. Изначально соглашение о перемирии не вызвало доверия у тех, кто следит за событиями в Сирии: договорённость не защищает интересы курдских формирований.
Источники западной прессы в Пентагоне утверждают, что нарушать перемирие начала именно Турция. Высокопоставленные военные чиновники при этом сообщают: турецкое руководство предупредило, что не может контролировать участвующие в «Источнике мира» сирийские оппозиционные группировки. Правозащитные организации обращают внимание на то, что турецкая авиация и силы повстанцев без разбора неоднократно наносили удары по тем местам, где оставались мирные жители. Управление по здравоохранению курдского автономного региона сообщило, что с начала турецкого наступления на северо-востоке Сирии погибло 218 мирных жителей, в том числе 18 детей. Турецкая сторона, впрочем, называет подобные данные дезинформацией.
Тем временем войска международной коалиции, воевавшие с ДСС против «Исламского государства» (запрещено в РФ), продолжают вывод с севера Сирии. Так, накануне они оставили военный аэродром Сарин близ Кобани. Ранее, 16 октября коалиция полностью уничтожила свою военную базу, которая находилась в 150 км от Алеппо на севере Сирии. В тот же день силы международного антитеррористического альянса оставили города Ракка и Табка на северо-востоке. Как сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую осуществляет группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, войска «продолжают тщательно организованный уход из северо-восточной части Сирии». В целом американское оборонное ведомство рассчитывает на вывод около тысячи военнослужащих с севера Арабской Республики. Этот план глава Пентагона Марк Эспер анонсировал ещё неделю назад.
Пока неясно, как именно турецкое руководство намерено реализовывать «собственный план» в том случае, если с Россией договориться не удастся. Москва вряд ли сдаст перешедшие под контроль официального Дамаска приграничные территории, что создаёт потенциально конфликтую ситуацию.
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Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Статьи , Марк Эспер , Реджеп Эрдоган , Майкл Пенс , Владимир Путин , Министерство обороны , Пентагон , Сирия , Турция
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