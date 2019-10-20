Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным

Эрдоган обратил внимание на то, что в зоне турецкой военной операции «Источник мира» остаются курдские формирования, входящие в состав многонационального альянса «Демократические силы Сирии» (ДСС). Те сирийские курды, которых имеет в виду турецкий президент, заключили сделку с сирийской правительственной армией и поэтому находятся в сфере ответственности официального Дамаска и, соответственно, Москвы

Мы встретимся с Путиным, но если нет — мы осуществим собственный план, — пообещал турецкий лидер.

Встреча с российским президентом намечена на 22 октября, когда формально закончится анонсированное Турцией соглашение о прекращении огня, заключённое при американском посредничестве.

Если это будет сделано (имеется в виду отвод курдских формирований от границы с Турцией. — News.ru), то всё в порядке, если нет — мы перезапустим процесс, — пригрозил Эрдоган.

Приоритетом для турецкого руководства, очевидно, остаётся вывод и разоружение всех курдских формирований, которые находятся вблизи турецкой границы. В разговоре с российской стороной Анкару волнует прежде всего судьба Манбиджа и Кобани.

Пятидневный режим прекращения огня, согласованный после визита американской делегации во главе с вице-президентом Майклом Пенсом в Анкару, нарушают, по турецкой версии, сирийские курды. 19 октября Министерство обороны Турции сообщило, что отряды народной самообороны (ОНС) продолжают обстрелы турецкой армии и лояльных ей оппозиционных сил в районе Рас-эль-Айна, в районе Телль-Абъяда и в районе Телль-Тамера. ДСС, куда входят ОНС, в свою очередь, выступили с таким же обвинением в адрес Анкары. Командир ДСС Мазлюм Абди при этом отметил, что Турция саботирует договорённости, препятствуя выводу курдских отрядов из Рас-эль-Айна. Турецкое оборонное ведомство отрицает, что подобные действия имели место. Изначально соглашение о перемирии не вызвало доверия у тех, кто следит за событиями в Сирии: договорённость не защищает интересы курдских формирований.

Источники западной прессы в Пентагоне утверждают, что нарушать перемирие начала именно Турция. Высокопоставленные военные чиновники при этом сообщают: турецкое руководство предупредило, что не может контролировать участвующие в «Источнике мира» сирийские оппозиционные группировки. Правозащитные организации обращают внимание на то, что турецкая авиация и силы повстанцев без разбора неоднократно наносили удары по тем местам, где оставались мирные жители. Управление по здравоохранению курдского автономного региона сообщило, что с начала турецкого наступления на северо-востоке Сирии погибло 218 мирных жителей, в том числе 18 детей. Турецкая сторона, впрочем, называет подобные данные дезинформацией.

Тем временем войска международной коалиции, воевавшие с ДСС против «Исламского государства» (запрещено в РФ), продолжают вывод с севера Сирии. Так, накануне они оставили военный аэродром Сарин близ Кобани. Ранее, 16 октября коалиция полностью уничтожила свою военную базу, которая находилась в 150 км от Алеппо на севере Сирии. В тот же день силы международного антитеррористического альянса оставили города Ракка и Табка на северо-востоке. Как сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую осуществляет группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, войска «продолжают тщательно организованный уход из северо-восточной части Сирии». В целом американское оборонное ведомство рассчитывает на вывод около тысячи военнослужащих с севера Арабской Республики. Этот план глава Пентагона Марк Эспер анонсировал ещё неделю назад.

Пока неясно, как именно турецкое руководство намерено реализовывать «собственный план» в том случае, если с Россией договориться не удастся. Москва вряд ли сдаст перешедшие под контроль официального Дамаска приграничные территории, что создаёт потенциально конфликтую ситуацию.