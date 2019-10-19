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Российский дипломат указал Украине на ее проблемы со свободой журналистики 

РИА Новости 15 минут назад
Российский дипломат осадил украинского коллегу
Фото: Facebook
Официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи организации, обратил внимание украинского коллеги на нарушения прав журналистов в этой стране.
В ходе дискуссии украинский представитель заявил о нарушениях прав журналистов в Крыму.
"Хотелось бы прокомментировать выступление представителя Украины. Полагаем, что украинской делегации, прежде чем рисовать далекую от реальности картину якобы нарушений прав журналистов в российском Крыму, следовало бы всерьёз заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране. Именно она постоянно становится предметом критики со стороны профильных международных структур", — сказал Стржижовский.
По его словам, на днях на заседании комитета Верховной рады по свободе слова заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро выразил обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов страны на преступления против журналистов.
"Похоже, у делегации Украины уже вошло в привычку задействовать все возможные международные площадки не для конструктивной и миролюбивой работы по соответствующей тематике, а лишь в качестве "лобного места" для голословной критики России и ее регионов. Только официальный Киев, которому повсюду мерещатся гонения на независимые СМИ со стороны Кремля, не утруждает себя следованием согласованной повестки, скатываясь до агрессивных, но безосновательных обвинений", — указал Стржижовский.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Кирилл Вышинский , Павел Шеремет , Федор Стржижовский , Генассамблея ООН , ООН , МВД , Верховная Рада , РИА Новости , Республика Крым
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