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Россия привлекла внимание к проблеме русского языка в ООН 

RT на русском 50 минут назад
В РФ заявили о проблеме русского языка в ООН
Фото: РИА Новости
Официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский заявил, что секретариат организации уделяет недостаточно внимания распространению информации на официальных языка ООН, в том чсиле на русском языке.
«Обеспокоенность вызывает то, что ряд «отстающих» редакций не только не догоняет лидеров, но и вообще показывает критически низкие результаты с точки зрения динамики увеличения пользователей и откликов на контент», — цитирует ТАСС Стржижановского.
Официальный представитель призвал секретариат выполнять мандаты в отношении официальных языков ООН.
«Секретариат не уделял достаточного внимания развитию русской службы новостей», — добавил он.
Стржижановский также отметил, что первые позиции английского языка неоспоримы.
16 июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
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Комментарии
Политика , Павел Климкин , Федор Стржижовский , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС
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