Приходько заявил о готовности России помогать Сербии в атомной энергетике

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов перед визитом премьер-министра Дмитрия Медведева в Сербию, который состоится 19 октября.

"Что касается возможности сооружения в Сербии атомной электростанции, то в этом вопросе все будет зависеть от позиции сербской стороны. В Сербии существуют законодательные ограничения на развитие атомной энергетики. Если сербское руководство в будущем примет решение о запуске национальной атомноэнергетической программы, то Россия будет готова стать партнером Сербии в этом стратегическом проекте", — сообщил Приходько, отвечая на соответствующий вопрос.

В Сербии действует закон, запрещающий строить АЭС в республике. Ранее сообщалось, что власти Сербии не исключают возможности пересмотра этого моратория в будущем.

Россия и Сербия 17 января этого года в Белграде подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, оно начало действовать с 28 февраля.

Межправсоглашение определяет широкий спектр направлений взаимодействия между странами, в числе которых содействие в создании и совершенствовании в Сербии инфраструктуры использования атомной энергии, проектирование, сооружение и модернизация исследовательских ядерных реакторов, развитие ядерной медицины, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии.

Кроме того, Россия и Сербия намерены сотрудничать в сферах современных цифровых технологий атомной энергетики, применения радиационных технологий в сельском хозяйстве, промышленности, а также в подготовке специалистов для атомной отрасли Сербии.