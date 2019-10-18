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Путин обратился к празднующим 100-летие Мустая Карима 

Газета.Ru 1 час назад
Путин обратился к празднующим 100-летие Мустая Карима
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил приветствие в Уфу участникам праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима.
В телеграмме Путин отметил, что Мустай Карим был выдающимся поэтом, писателем, драматургом, видным общественным деятелем и просветителем, "человеком мощного, щедрого дарования". "Его вдохновенное творчество, проникнутое искренней, сыновней любовью к родной Башкирии, землякам, их самобытным традициям и обычаям, утверждало идеалы мира, добра и справедливости, великую ценность единства нашего многонационального Отечества", — цитирует главу государства ТАСС.
Мустай Карим родился в 1919 году, умер в 2005 году. Автор более ста поэтических и прозаических книг, свыше десяти драматических произведений. Написал известные строки "Не русский я, но россиянин".
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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Уфа
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