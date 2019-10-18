Путин обратился к празднующим 100-летие Мустая Карима

Президент России Владимир Путин направил приветствие в Уфу участникам праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима.

В телеграмме Путин отметил, что Мустай Карим был выдающимся поэтом, писателем, драматургом, видным общественным деятелем и просветителем, "человеком мощного, щедрого дарования". "Его вдохновенное творчество, проникнутое искренней, сыновней любовью к родной Башкирии, землякам, их самобытным традициям и обычаям, утверждало идеалы мира, добра и справедливости, великую ценность единства нашего многонационального Отечества", — цитирует главу государства ТАСС.

Мустай Карим родился в 1919 году, умер в 2005 году. Автор более ста поэтических и прозаических книг, свыше десяти драматических произведений. Написал известные строки "Не русский я, но россиянин".