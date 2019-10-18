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МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
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Зеленко в очередной раз обвинила Россию в нарушении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе и призвала «придерживаться взятых на себя обязательств». Соответствующее заявление было опубликовано в ее Twitter.
Накануне в Донецк и Луганск прибыл 87 конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. В этот раз были доставлены продуктовые наборы для детей.
Ранее замначальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению «широкомасштабной военной агрессии».
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Политика , Видео , В мире , Украина , Протесты в России
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