МИД России ответил на обвинения Эквадора

Эквадору необходимо вступить в диалог с Россией, если у этой страны возникают вопросы по «российскому вмешательству» в во внутренние дела государства, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Мы в подобных ситуациях можем сказать только, что если у эквадорской стороны есть какие-то озабоченности, то есть механизмы сотрудничества, которые действуют между нашими странами в духе тех дружественных отношений, которые установлены и поддерживаются в том числе по линии правоохранительных органов. Есть механизмы», — сказал он, передает ТАСС.

Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.

Экономические реформы властей страны привели к массовым протестам в Эквадоре. Президент Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито. Он также согласился на требования демонстрантов.

14 октября оппозиция и власти Эквадора договорились о прекращении протестов.