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МИД России ответил на обвинения Эквадора 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эквадору необходимо вступить в диалог с Россией, если у этой страны возникают вопросы по «российскому вмешательству» в во внутренние дела государства, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
«Российский след» нашли в протестах в Эквадоре
«Мы в подобных ситуациях можем сказать только, что если у эквадорской стороны есть какие-то озабоченности, то есть механизмы сотрудничества, которые действуют между нашими странами в духе тех дружественных отношений, которые установлены и поддерживаются в том числе по линии правоохранительных органов. Есть механизмы», — сказал он, передает ТАСС.
Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.
Экономические реформы властей страны привели к массовым протестам в Эквадоре. Президент Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в Кито. Он также согласился на требования демонстрантов.
14 октября оппозиция и власти Эквадора договорились о прекращении протестов.
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Комментарии45
Политика , Видео , Латинская Америка , Эквадор
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