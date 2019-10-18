Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия заявила о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа 

News.ru 1 час назад
Россия получила новые исчерпывающие доказательства принадлежности арктического шельфа. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Он отметил, что Минобороны РФ провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, в результате чего были получены необходимые данные. Они будут представлены российской стороной на заседании комиссии ООН, которое состоится в феврале 2020 года, передаёт RT.
Ранее, как писал News.ru, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором изложил план нового проекта развития Арктики. На реализацию проекта ему требуется 2,6 трлн рублей налоговых льгот. Взамен нефтяные компании готовы будут инвестировать в регион 5–8 трлн рублей.
News.ru: последние новости
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину и Макрону Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину и Макрону В сирийском городе Рас-эль-Айна возобновились обстрелы В сирийском городе Рас-эль-Айна возобновились обстрелы Поклонская резко ответила Собчак после критики длины её юбки Поклонская резко ответила Собчак после критики длины её юбки
Политика , Видео , Юрий Борисов , Игорь Сечин , Владимир Путин , Министерство обороны , ООН , Роснефть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны получило новые баллистические ракеты
Минобороны получило новые баллистические ракеты19
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции124
Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях»
Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях»
Из-за денег: Почему сестры Хачатурян убили отца
Из-за денег: Почему сестры Хачатурян убили отца56
Израиль испугался «нового хозяина Ближнего Востока»
Израиль испугался «нового хозяина Ближнего Востока»544
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение