Россия получила новые исчерпывающие доказательства принадлежности арктического шельфа. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Он отметил, что Минобороны РФ провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, в результате чего были получены необходимые данные. Они будут представлены российской стороной на заседании комиссии ООН, которое состоится в феврале 2020 года, передаёт RT.
Ранее, как писал News.ru, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором изложил план нового проекта развития Арктики. На реализацию проекта ему требуется 2,6 трлн рублей налоговых льгот. Взамен нефтяные компании готовы будут инвестировать в регион 5–8 трлн рублей.