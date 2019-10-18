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Горбачев назвал наибольшую опасность в мире 

BFM.RU 17 минут назад
Горбачев назвал наибольшую опасность в мире
Фото: ТАСС
Пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики представляют сейчас самую большую опасность в мире. Об этом заявил в интервью газете «Известия» экс-президент СССР Михаил Горбачев.
По его словам, межгосударственные споры и конфликты необходимо решать мирным путем за столом переговоров. Сейчас же, отметил Горбачев, действует практика ультиматумов, вмешательства, военных интервенций.
«Все это — в обход ООН. Рушатся соглашения, международные механизмы. Особенно отличаются в этом США, «лидируют», показывают дурной пример другим", — отметил экс-президент Советского Союза.
Как результат этого — возрождение культа силы и угроз. При этом, по словам Горбачева, конечно, нельзя пренебрегать обороной.
Бывший советский лидер напомнил и о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«У нас на разных уровнях его любили критиковать, но вот президент США объявил о выходе из договора, и вдруг выяснилось, что этот договор — важнейшая опора стратегической стабильности. Нужны переговоры, чтобы его разрушение не привело к усугублению угрозы войны», — сказал он, отметив, что президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на размещение таких ракет.
Горбачев рассказал также, что отправлял письма российскому президенту Путину и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, однако не стал делиться подробностями. Он отметил, что «не хотел бы навязываться в советчики». А обращается в главам государств только в каких-то особых случаях, как правило, с кратким письмом.
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Политика , Михаил Горбачев , Владимир Путин , ООН , газета "Известия"
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