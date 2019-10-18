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Посольство России ответило губернатору Токио на шутку про Курилы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 10 минут назад
В России ответили на шутку японцев про Курилы
Фото: Reuters
Посольство России отреагировало на высказывание губернатора Токио Юрико Коикэ, предложившей провести соревнования ОИ-2020 на южных Курильских островах.
«К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио: уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся. Спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных «шуток»», — говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.
В четверг губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя ситуацию вокруг возможного переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на ОИ-2020 из Токио в Саппоро, в шутку предложила провести их на «северных территориях», как в Японии называют Южные Курилы.
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