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Горбачев рассказал об обращении к Путину 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Фото: Reuters
Экс-лидер СССР Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".
По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.
Горбачев рассказал, что обращается к ним посредством короткого письма.
Политик придерживается мнения, что мировые лидеры сейчас имеют огромную ответственность.
"Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту", — добавил Горбачев.
Он также сообщил, что помимо Путина, также обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Однако Горбачев не рассказал о содержимом своих посланий российским и французским лидерам.
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Политика , Михаил Горбачев , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , газета "Известия"
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