Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину . Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.

Горбачев рассказал, что обращается к ним посредством короткого письма.

Политик придерживается мнения, что мировые лидеры сейчас имеют огромную ответственность.

"Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту", — добавил Горбачев.

Он также сообщил, что помимо Путина, также обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону

Однако Горбачев не рассказал о содержимом своих посланий российским и французским лидерам.