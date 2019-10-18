Горбачев рассказал об обращении к Путину 

Экс-лидер СССР Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".
По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.
Горбачев рассказал, что обращается к ним посредством короткого письма.
Политик придерживается мнения, что мировые лидеры сейчас имеют огромную ответственность.
"Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту", — добавил Горбачев.
Он также сообщил, что помимо Путина, также обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Однако Горбачев не рассказал о содержимом своих посланий российским и французским лидерам.