Вылупление подаренного Путиным кречета показали в Сети

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

В ведомстве рассказали, что птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов, имеют родословные и все нужные разрешительные документы.

Кречетов вывели специалисты из «Русского соколиного центра "Камчатка"» и российско-киргизского центра «Мурас», обе птицы вылупились в 2019 году.

14 октября Путин прибыл в Саудовскую Аравию, а днем позже — в Абу-Даби. Лидеры обеих стран получили в подарок от российского президента белых камчатских кречетов. У птицы, подаренной саудовскому королю, от волнения начался понос прямо во дворце.