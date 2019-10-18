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Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Вылупление подаренного Путиным кречета показали в Сети
Фото: Кадр: страница Минприроды России в Facebook
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.
В ведомстве рассказали, что птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов, имеют родословные и все нужные разрешительные документы.
Кречетов вывели специалисты из «Русского соколиного центра "Камчатка"» и российско-киргизского центра «Мурас», обе птицы вылупились в 2019 году.
14 октября Путин прибыл в Саудовскую Аравию, а днем позже — в Абу-Даби. Лидеры обеих стран получили в подарок от российского президента белых камчатских кречетов. У птицы, подаренной саудовскому королю, от волнения начался понос прямо во дворце.
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Политика , Владимир Путин , Минприроды , Абу-Даби , Саудовская Аравия
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