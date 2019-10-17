Названы причины увеличения влияния России в Сирии

В WSJ назвали причины увеличения влияния России в Сирии

Россия перешла к укреплению своей роли в Сирии после того как президент Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из северо-восточной Сирии. Джеральд Сейб из The Walt Street Journal объяснил, почему Россия стремится распространить свое влияние на Ближнем Востоке.

По его словам, для России увеличение влияния имеет ряд тактических преимуществ.

«Например, Россия имеет порт в Сирии, который обеспечивает ей выход в Средиземноморье, это то, чего Россия хотела годами», — сказал он.

Также, по мнению Сейба, это более масштабное экономическое влияние, которое Россия может получить, имея голос в делах региона, где производится много нефти.

«Это дает русским влияние на политику ОПЕК, что важно для России, поскольку она сама является значимым экспортером нефти», — пояснил он.

В качестве третьей причины Сейб назвал большое количество продаж вооружения на Ближнем Востоке.

«Здесь много богатых нефтью стран, которые покупают много оружия. Президент Трамп всегда был счастлив, что большинство оружия здесь закупается в США», — сказал он.