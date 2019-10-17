Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД России и Ирана готовы содействовать диалогу Турции и Сирии 

RT на русском 1 час назад
МИД РФ готов содействовать диалогу Турции и Сирии
Фото: Reuters
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сирии, а также отметили важность завязывания диалога между Анкарой и Дамаском.
Также стороны отметили важно переговоров между сирийскими властями и представителями сирийских курдов.
«Подчеркнуто, что Россия и Иран готовы содействовать таким контактам. Собеседники условились о продолжении обмена мнениями и координации подходов трех стран-гарантов Астанинского формата к сирийскому урегулированию, в том числе в контексте подготовки к началу работы Конституционного комитета в Женеве», — говорится в сообщении российского МИД.
Ранее Лавров сообщил, что Россия и далее будет способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их границе.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
RT на русском: последние новости
В посольстве России оценили сопровождение ДПС кортежа Путина в ОАЭ В посольстве России оценили сопровождение ДПС кортежа Путина в ОАЭ Песков: в Кремле оценят приглашение США на G7 Песков: в Кремле оценят приглашение США на G7 Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами
Политика , Сергей Лавров , МИД , Конституционный комитет Госдумы , Анкара , Дамаск , Иран , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу и США обвинили в «вульгарном предательстве» курдов
Европу и США обвинили в «вульгарном предательстве» курдов
Появились подробности сделки США и Турции
Появились подробности сделки США и Турции173
«Потом пошла по „папикам“ гулять»
«Потом пошла по „папикам“ гулять»91
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты78
«Российский след» нашли в протестах в Эквадоре
«Российский след» нашли в протестах в Эквадоре
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
01:50
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
Шоу-бизнес
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
01:14
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
Происшествия
Появились подробности сделки США и Турции
00:50
Появились подробности сделки США и Турции
В мире
США и Турция приняли решение по Сирии
02:02
США и Турция приняли решение по Сирии
Армия В мире
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
00:37
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
В мире
Финляндия обрадовала россиян
00:47
Финляндия обрадовала россиян
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение