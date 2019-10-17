МИД РФ готов содействовать диалогу Турции и Сирии

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сирии, а также отметили важность завязывания диалога между Анкарой и Дамаском.
Также стороны отметили важно переговоров между сирийскими властями и представителями сирийских курдов.
«Подчеркнуто, что Россия и Иран готовы содействовать таким контактам. Собеседники условились о продолжении обмена мнениями и координации подходов трех стран-гарантов Астанинского формата к сирийскому урегулированию, в том числе в контексте подготовки к началу работы Конституционного комитета в Женеве», — говорится в сообщении российского МИД.
Ранее Лавров сообщил, что Россия и далее будет способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их границе.