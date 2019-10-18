Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал высказывания в Белом доме об участии России в G7 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Песков прокомментировал высказывания в Белом доме об участии России в G7
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Белого дома о возможности приглашения России на саммит «семерки», сообщил, что пока непонятно, кто и в качестве кого будет приглашать Москву на форум: все еще предстоит прояснить.
Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил ранее, что США гипотетически могут пригласить на встречу «Большой семерки» президента РФ Владимира Путина, но тема возвращения «Большой восьмерки» не обсуждалась. Саммит G7 пройдет 10-12 июня в США.
"Все еще предстоит прояснить. Пока ничего не ясно — кто, как и в качестве кого будет приглашать Россию", — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, готова ли Россия поехать на саммит G7 в качестве гостя.
Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран-участниц «Большой семерки» в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Политика , США , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Путин , Мик Малвейни , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены26
США объяснили отказ в помощи Украине
США объяснили отказ в помощи Украине102
Европу и США обвинили в «вульгарном предательстве» курдов
Европу и США обвинили в «вульгарном предательстве» курдов55
Пришедший с топором в школу «Джокер» объяснился
Пришедший с топором в школу «Джокер» объяснился1
Появились подробности сделки США и Турции
Появились подробности сделки США и Турции196
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
01:50
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
Шоу-бизнес
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
01:14
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
Происшествия
Появились подробности сделки США и Турции
00:50
Появились подробности сделки США и Турции
В мире
США и Турция приняли решение по Сирии
02:02
США и Турция приняли решение по Сирии
Армия В мире
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
00:37
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
В мире
Финляндия обрадовала россиян
00:47
Финляндия обрадовала россиян
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение