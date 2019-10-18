Песков прокомментировал высказывания в Белом доме об участии России в G7

МОСКВА , 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя заявления Белого дома о возможности приглашения России на саммит «семерки», сообщил, что пока непонятно, кто и в качестве кого будет приглашать Москву на форум: все еще предстоит прояснить.

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил ранее, что США гипотетически могут пригласить на встречу «Большой семерки» президента РФ Владимира Путина , но тема возвращения «Большой восьмерки» не обсуждалась. Саммит G7 пройдет 10-12 июня в США.

"Все еще предстоит прояснить. Пока ничего не ясно — кто, как и в качестве кого будет приглашать Россию", — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, готова ли Россия поехать на саммит G7 в качестве гостя.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.