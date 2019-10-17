На Украине решили информационно противодействовать РФ

На Украине займутся противодействием информационному влиянию России

Согласно постановлению, поддержанному большинством депутатов, целью комиссии также станет противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информпространства и недопущение монополизации СМИ. Комиссия займется проверкой законности смены собственников оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина » и ZIK.

В ближайшие полгода ВСК должна представить данные о покупке и продаже указанных каналов, а также о влиянии собственников на их редакционную политику. Сообщается, что депутаты проверят сведения о распространении телеканалами идей, «угрожающих национальной безопасности, обороне и территориальной целостности Украины». Всего в состав ВСК вошли 13 парламентариев.

26 сентября стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о лишении телеканала «112 Украина» лицензий на вещание. Ранее украинские власти обвиняли «112 Украина» в трансляции пророссийских позиций.