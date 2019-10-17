Политолог рассказал, в чем польза Brexit для России

Великобритания и Европейский Союз договорились о новой сделке по условиям Брексита. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его словам, парламент страны должны 19 октября одобрить сделку.

«Вечерняя Москва» пообщалась с политологом Сергеем Марковым и узнала, как выход Великобритании из ЕС скажется в геополитическом плане на России

— Не уверен, что Великобритания и Евросоюз достигли какого-то компромисса. Слышал, что после длительного времени протестов премьер-министр Британии Борис Джонсон просто согласился на так называемый бэкстоп (временный механизм, призванный предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой — прим. «ВМ»). Это все-таки достаточно сложное решение.

Между тем, Сергей Марков уверен, что Brexit только улучшит России жизнь. Великобритания значительно ослабнет и перестанет активно вмешиваться в нашу внешнюю политику: