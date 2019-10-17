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Политолог рассказал, в чем польза Brexit для России 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Политолог рассказал, в чем польза Brexit для России
Фото: Официальный Сайт Института Политических Исследований
Великобритания и Европейский Союз договорились о новой сделке по условиям Брексита. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его словам, парламент страны должны 19 октября одобрить сделку.
«Вечерняя Москва» пообщалась с политологом Сергеем Марковым и узнала, как выход Великобритании из ЕС скажется в геополитическом плане на России.
— Не уверен, что Великобритания и Евросоюз достигли какого-то компромисса. Слышал, что после длительного времени протестов премьер-министр Британии Борис Джонсон просто согласился на так называемый бэкстоп (временный механизм, призванный предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой — прим. «ВМ»). Это все-таки достаточно сложное решение.
Между тем, Сергей Марков уверен, что Brexit только улучшит России жизнь. Великобритания значительно ослабнет и перестанет активно вмешиваться в нашу внешнюю политику:
— Великобритания в рамках Евросоюза является одним из главных лидеров гибридной войны против России. И чем меньше ее влияние, тем лучше для нас. Тем более, раз от Великобритании отделяются Северная Ирландия и Шотландия, она прекращает свое существование, и значит, повторение ситуации со Скрипалями невозможно. Тогда британские спецслужбы их сами отравили, а потом заставили страны Евросоюза выгонять российских дипломатов якобы под предлогом солидарности. С выходом из ЕС история не повторится. То есть «дергать за веревочки» британцы будут, но власть их элит ослабнет.
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Комментарии
Политика , Борис Джонсон , Сергей Марков , ЕС , Великобритания
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