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Путину спели песню об истекающем кровью казаке 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Студенты Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) встретили президента России Владимира Путина песней об истекающем кровью казаке. Об этом сообщил в Telegram журналист «кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.
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Студенты исполнили песню «Под ракитою зеленой», написанную унтер-офицером Невского пехотного полка Николаем Веревкиным.
Песня начинается со слов: «Под ракитою зеленой казак раненый лежал».
Также Путин посмотрел во ВГИКе класс-концерт студентов выпускного курса и оценил их выступление словом «супер».
Политика , Видео , Владимир Путин
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