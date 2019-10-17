Путину спели песню об истекающем кровью казаке

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) встретили президента России Владимира Путина песней об истекающем кровью казаке. Об этом сообщил в Telegram журналист «кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.

Студенты исполнили песню «Под ракитою зеленой», написанную унтер-офицером Невского пехотного полка Николаем Веревкиным.

Песня начинается со слов: «Под ракитою зеленой казак раненый лежал».

Также Путин посмотрел во ВГИКе класс-концерт студентов выпускного курса и оценил их выступление словом «супер».