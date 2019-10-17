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МИД РФ призвал передать Сирии все её территории 

News.ru 46 минут назад
МИД РФ призвал передать Сирии все её территории
Фото: globallookpress.com
Российская сторона считает, что необходимо восстановить территориальную целостность Сирии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дамаску необходимо вернуть все территории, в том числе и пограничную зону с Турцией, сообщает ТАСС.
Достижение долгосрочной стабилизации в Сирии возможно только на основе восстановления в первую очередь её суверенитета и территориальной целостности. Это означает передачу под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий. Речь также идёт о границе с Турцией, — сообщила Захарова на брифинге.
Как ранее писал News.ru, сирийские курды подсчитали потери среди мирного населения с начала военной операции Турции в Сирии. В результате ударов турецких ВС погибли 218 местных жителей.
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Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , Дамаск , Сирия , Турция
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