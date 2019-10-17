МИД РФ призвал передать Сирии все её территории

Российская сторона считает, что необходимо восстановить территориальную целостность Сирии

Достижение долгосрочной стабилизации в Сирии возможно только на основе восстановления в первую очередь её суверенитета и территориальной целостности. Это означает передачу под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий. Речь также идёт о границе с Турцией, — сообщила Захарова на брифинге.

Как ранее писал News.ru, сирийские курды подсчитали потери среди мирного населения с начала военной операции Турции в Сирии. В результате ударов турецких ВС погибли 218 местных жителей.