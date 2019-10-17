Поклонская резко осадила Собчак

Поклонская отметила, что уважительно относится к стилю одежды Ксении Собчак и считает ее привлекательной женщиной, однако воспитание не позволяет ей опускаться до обсуждения или язвительных комментариев о людях.

Она также заявила, что ее коллеги по думскому комитету «озабочены совершенно другими вопросами, далёкими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток "Дождя", "Би-би-си" и RTVI».