Игра в песочнице: что Трамп пророчит России

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Сирия смогут сами справиться с боевиками, поскольку ненавидят террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) больше, чем Соединенные Штаты. При этом РФ своим участием в сирийском конфликте рискует повторить судьбу советской армии в афганской военной кампании, отмечает американский глава. Такое мнение довольно популярно среди иностранных политиков и звучит уже на протяжении последних четырех лет, но в России уверены: оснований для такой теории нет.

«У них [у России] там [в Сирии] много песка, с которым они могут играть», — цитирует слова Трампа на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой Bloomberg.

Он отметил, что желание России участвовать в происходящем в Сирии — это исключительно ее решение.

«У них проблемы с Турцией, у них проблемы с границей. Это не наша граница, мы не должны терять там жизни», — сказал президент.

К тому же он назвал ситуацию на турецко-сирийской границе «стратегически великолепной» для США.

В то же время американский лидер не исключил, что российское присутствие в арабской республике может дорого обойтись Москве

В этом контексте он провел параллель с советской военной кампанией в конфликте в Афганистане в 1980-х годах. «Когда-то она называлась СССР, теперь называется Россией, и на то есть причина — им пришлось уменьшиться, потому что они потеряли так много денег в Афганистане», — обратил внимание Трамп.

Войска СССР с 1979 по 1989 год участвовали в вооруженном конфликте в Афганистане совместно с властями страны. Они боролись против отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживали в том числе США. Всего в войне армия Советского Союза потеряла более 14 тыс. человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения, контузии и травмы были у более 53 тыс. человек. Советский Союз распался через два года после окончания кампании.

Российская операция в Сирии против запрещенной в РФ и ряде других стран группировки «Исламское государство» стала первой с тех пор крупной кампанией Москвы на территории иностранного государства. Россия проводит ее с 2015 года. Российские военные и сотрудники военной полиции оказывают гуманитарное содействие, проводят разминирование территорий и содействуют примирению сторон в гражданском конфликте. Сегодня российские военнослужащие патрулируют районы на севере Сирии, предотвращая таким образом столкновения между частями турецкой армии и курдскими формированиями.

В свое время о «втором Афганистане» Россию предупреждал и предшественник Трампа Барак Обама.

«Это будет очень дорого. Если посмотреть на состояние российской экономики, это, очевидно, не лучшая идея для России. Россия рискует увязнуть в Сирии, как в Афганистане», — говорил прежний американский лидер.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит оснований для таких заявлений.

«Увязнуть — не увязнуть… Стоит конкретная задача, ведется конкретная работа, и есть уже конкретные результаты. Линия [России] последовательная, понятная и прозрачная», — сказал он.

Заявления, аналогичные утверждению Трампа и Обамы, делали и другие иностранные политики. В феврале 2016 года бывший тогда турецким премьером Ахмет Давутоглу в ходе своего выступления на заседании парламентской фракции возглавляемой им Партии справедливости и развития , предупредил Россию о возможных последствиях операции в Сирии. В этом контексте он и напомнил историю СССР, который погряз в войне в Афганистане.

«Никто не должен забывать, как войска Советского Союза, которые были могучими и очень сильными во время «холодной войны», вошли в Афганистан и оставили его в рабском положении. Те, кто вошел в Сирию сегодня, оставит ее в таком же состоянии», — выразил мнение Давутоглу.

На такой исход в сентябре 2015 года рассчитывали сирийские повстанцы. Как сообщал Reuters со ссылкой на опрошенных «бойцов повстанческих формирований», они надеялись, что информация о вмешательстве России поможет им получить больше военной помощи от государств Персидского залива, в том числе от Саудовской Аравии.

Собеседники агентства отмечали, что использовали в качестве образца для себя неудачную советскую кампанию в Афганистане.

«По нашим подсчетам, война продлится на несколько лет дольше, чем могла бы без вмешательства русских», — сказал Reuters Абу-Юсуф Аль-Мухаджир, который воевал против сил сирийского лидера Башара Асада в районе Латакии.

Другой повстанец предполагал, что Сирия станет для России «новым Афганистаном».

«Cюда будут посылать войска, а возвращаться они будут в гробах», — утверждал он.

При этом в мае 2016 года бывший тогда замсекретаря Совета безопасности РФ Евгений Лукьянов в кулуарах Седьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что Сирия никогда не станет для России «вторым Афганистаном».