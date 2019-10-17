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Захарова назвала страны, в которых СМИ пишут больше негатива о России 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Названы страны, где очерняют Россию
Фото: РИА Новости
Журналисты из Великобритании, США и Германии с завидным постоянством публикуют огромные объемы негативных материалов о России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на результаты исследования МИА "Россия сегодня". Срез был проведен в шести западных странах и Японии с 1 января по 30 июня текущего года.
"Лидером по количеству публикуемых статей о России являются британские медиаресурсы — 25 тысяч, при этом только 1 процент из них носит положительный характер", — заявила дипломат.
По словам Захаровой, аналогичная тенденция наблюдается в США. Там указанный показатель составил всего 0,2 процента, в то время как объем материалов негативной направленности превысил 90 процентов.
На Смоленской площади отметили, что жители ФРГ не имеют возможности ознакомиться с позитивными сведениями о России.
"В Германии читатели и зрители видят Россию в таком негативном ключе, видят потому, что так показывают местные СМИ", — резюмировала Захарова.
Среди основных изданий, на страницах которых на регулярной основе выходят в печать негативные материалы о России, значатся американские New York Times, Washington Post, а также британские Daily Express и Times. Кроме того, соответствующая тональность прослеживается в сюжетах телеканала CNN.
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Комментарии1
Политика , Мария Захарова , МИД , Washington Post , CNN , РИА Новости , Газета The Times , New York Times , Германия , США , Великобритания , Япония
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