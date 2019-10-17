Названы страны, где очерняют Россию

Захарова назвала страны, в которых СМИ пишут больше негатива о России

"Лидером по количеству публикуемых статей о России являются британские медиаресурсы — 25 тысяч, при этом только 1 процент из них носит положительный характер", — заявила дипломат.

По словам Захаровой, аналогичная тенденция наблюдается в США. Там указанный показатель составил всего 0,2 процента, в то время как объем материалов негативной направленности превысил 90 процентов.

На Смоленской площади отметили, что жители ФРГ не имеют возможности ознакомиться с позитивными сведениями о России.

"В Германии читатели и зрители видят Россию в таком негативном ключе, видят потому, что так показывают местные СМИ", — резюмировала Захарова.

Среди основных изданий, на страницах которых на регулярной основе выходят в печать негативные материалы о России, значатся американские New York Times, Washington Post, а также британские Daily Express и Times. Кроме того, соответствующая тональность прослеживается в сюжетах телеканала CNN.