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Захарова назвала ударом по Минским соглашениям призыв распустить ДНР и ЛНР 

РИА Новости Крым 1 час назад
МИД России не рассматривает призыв распустить ДНР и ЛНР как официальную позицию Киева. Однако подобные заявления наносят удар по Минским соглашениям. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова сказала в ходе брифинга, пишет RT.
Ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только при условии отвода сил в Донбассе и роспуска самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"По поводу роспуска ЛНР и ДНР, еще раз говорю, что это все-таки заявление неофициального лица. По крайней мере, мы его не рассматриваем таким образом, что оно отражает позицию Киева целиком. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей и приближению к формированию некой новой, обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины", — высказалась Захарова.
Также представитель МИД призвала опираться на "консолидированную позицию", которая озвучивается на соответствующих уровнях.
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Политика , Видео , Леонид Кучма , Мария Захарова , Дарья Олифер , МИД , Киев
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