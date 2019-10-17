МИД России не рассматривает призыв распустить ДНР и ЛНР как официальную позицию Киева. Однако подобные заявления наносят удар по Минским соглашениям. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова сказала в ходе брифинга, пишет RT.
Ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только при условии отвода сил в Донбассе и роспуска самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"По поводу роспуска ЛНР и ДНР, еще раз говорю, что это все-таки заявление неофициального лица. По крайней мере, мы его не рассматриваем таким образом, что оно отражает позицию Киева целиком. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей и приближению к формированию некой новой, обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины", — высказалась Захарова.
Также представитель МИД призвала опираться на "консолидированную позицию", которая озвучивается на соответствующих уровнях.