Захарова ответила американским СМИ

МИД: В России не арестовывают американцев для обмена на соотечественников

"Никто в России американцев, как они пишут, для обмена не арестовывают", — прокомментировала она участившиеся в американских СМИ публикации.

По словам Захаровой, сейчас в России в местах заключения находятся 22 гражданина США, которым был вынесен соответствующий приговор или которые находятся под следствием с соответствующей мерой пресечения.

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В МИД сообщили, что Москва направит в четверг ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами.