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МИД: В России не арестовывают американцев для обмена на соотечественников 

РИА Новости 1 час назад
Захарова ответила американским СМИ
Фото: ТАСС
В России не арестовывают американцев для обмена на россиян в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никто в России американцев, как они пишут, для обмена не арестовывают", — прокомментировала она участившиеся в американских СМИ публикации.
По словам Захаровой, сейчас в России в местах заключения находятся 22 гражданина США, которым был вынесен соответствующий приговор или которые находятся под следствием с соответствующей мерой пресечения.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В МИД сообщили, что Москва направит в четверг ноту протеста Вашингтону после инцидента с американскими дипломатами.
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Политика , Ближний Восток , США , Мария Захарова , МИД , РИА Новости
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