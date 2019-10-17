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Лавров обсудит с генсеком ОБСЕ ситуацию на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Лавров обсудит Украину с генсеком ОБСЕ
Фото: ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 октября встретится с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, на встрече будет обсуждаться в том числе ситуация на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тридцать первого октября состоится встреча с генеральным секретарем ОБСЕ господином Гремингером … В ходе переговоров предполагается провести сверку часов по всем трем измерениям деятельности ОБСЕ", — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что Лавров и Гремингер также обсудят подготовку актуальных вопросов повестки дня ОБСЕ. Она добавила, что особое внимание будет уделено, в частности, деятельности контактной группы и специальной мониторинговой группы по Украине.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Мария Захарова , Сергей Лавров , Томас Гремингер , МИД , ОБСЕ
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