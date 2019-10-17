Песков ответил на вопрос о судьбе норвежца Берга

Песков не знает о судьбе обращения о помиловании от норвежца Берга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, получили ли в Кремле обращение о помиловании от осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга "Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией на этот счет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, получал ли президент прошение о помиловании Берга и ожидается ли какой-либо обмен в ближайшие дни. Песков добавил, что он попробует уточнить информацию о получении просьбы о помиловании. Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ

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