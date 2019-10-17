Медведев отругал министров за англицизмы

Русский язык не следует засорять ненужными словами, заявил Дмитрий Медведев. Соответствующая цитата приведена на сайте правительства.
В ходе вступительного слова на сегодняшнем заседании кабмина премьер заявил о необходимости того, чтобы взаимодействие населения с государством в социальной сфере было простым и понятным.
В частности, он отметил сложности, которые возникают у граждан при ориентации среди очень большого, более 380, числа мер социальной поддержки. По словам Медведева, зачастую россияне даже не знают, что та или иная им полагается.
В этой связи он заявил о необходимости создания системы информирования населения о мерах соцподдержки, «причем персонифицированной».
«Плюс важно перейти на так называемый проактивный формат взаимодействия. Термин, конечно, не очень хороший, мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать: proactive, на самом деле, всего-навсего "предварительный" формат. Давайте мы не будем русский язык засорять ненужными словами», — добавил он.