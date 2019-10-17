Медведев отругал министров за англицизмы

Медведев осудил министров за засорение языка

Русский язык не следует засорять ненужными словами, заявил Дмитрий Медведев . Соответствующая цитата приведена на сайте правительства.

В ходе вступительного слова на сегодняшнем заседании кабмина премьер заявил о необходимости того, чтобы взаимодействие населения с государством в социальной сфере было простым и понятным.

В частности, он отметил сложности, которые возникают у граждан при ориентации среди очень большого, более 380, числа мер социальной поддержки. По словам Медведева, зачастую россияне даже не знают, что та или иная им полагается.

В этой связи он заявил о необходимости создания системы информирования населения о мерах соцподдержки, «причем персонифицированной».