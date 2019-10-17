Медведев отругал министров за англицизмы

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев осудил министров за засорение языка 

Рамблер + ещё 9 19 минут назад
Русский язык не следует засорять ненужными словами, заявил Дмитрий Медведев. Соответствующая цитата приведена на сайте правительства.
В ходе вступительного слова на сегодняшнем заседании кабмина премьер заявил о необходимости того, чтобы взаимодействие населения с государством в социальной сфере было простым и понятным.
В частности, он отметил сложности, которые возникают у граждан при ориентации среди очень большого, более 380, числа мер социальной поддержки. По словам Медведева, зачастую россияне даже не знают, что та или иная им полагается.
В этой связи он заявил о необходимости создания системы информирования населения о мерах соцподдержки, «причем персонифицированной».
«Плюс важно перейти на так называемый проактивный формат взаимодействия. Термин, конечно, не очень хороший, мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать: proactive, на самом деле, всего-навсего "предварительный" формат. Давайте мы не будем русский язык засорять ненужными словами», — добавил он.
Комментарии73
Политика , Видео , Дмитрий Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскол в православии? В России собрали Священный синод
Раскол в православии? В России собрали Священный синод29
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-100
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-10068
«Гром-2019»: что показали Путину
«Гром-2019»: что показали Путину27
Авторитетный вор в законе попал в ловушку
Авторитетный вор в законе попал в ловушку
Захарова ответила американским СМИ
Захарова ответила американским СМИ11
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Медведев отругал министров за англицизмы
01:30
Медведев отругал министров за англицизмы
Политика
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение