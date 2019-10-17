Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не будь дураком»: Кремль оценил язык Трампа 

Рамблер 42 минуты назад
Дональд Трамп написал Реджепу Тайипу Эрдогану весьма необычное письмо. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров», — отметил он.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент США направил турецкому коллеге письмо, а на этой его содержание было обнародовано. В нем Трамп призвал Эрдогана не подводить человечество и не проводить операцию в Сирии, а заключить с курдами сделку. Также он пригрозил коллеге, что уничтожит экономику Турции, если тот возьмет на себя ответственность за гибель тысяч людей.
«Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже», — добавил американский лидер.
Во вторник Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил военную операцию Турции против курдов в Сирии с Владимиром Путиным. На сайте Кремля сообщалось, что президент России обратил внимание коллеги на необходимость предотвращения конфликтов между турецкой и сирийской армиями; на обострение гуманитарной ситуации вдоль границы между Сирией и Турцией; на недопустимость использования ситуации террористами; на свою приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии.
Комментарии12
Политика , Видео , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскол в православии? В России собрали Священный синод
Раскол в православии? В России собрали Священный синод35
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-100
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-10068
«Гром-2019»: что показали Путину
«Гром-2019»: что показали Путину27
Авторитетный вор в законе попал в ловушку
Авторитетный вор в законе попал в ловушку
Захарова ответила американским СМИ
Захарова ответила американским СМИ11
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Медведев отругал министров за англицизмы
01:30
Медведев отругал министров за англицизмы
Политика
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение