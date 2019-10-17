«Не будь дураком»: Кремль оценил язык Трампа

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров», — отметил он.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент США направил турецкому коллеге письмо, а на этой его содержание было обнародовано. В нем Трамп призвал Эрдогана не подводить человечество и не проводить операцию в Сирии, а заключить с курдами сделку. Также он пригрозил коллеге, что уничтожит экономику Турции, если тот возьмет на себя ответственность за гибель тысяч людей.

«Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже», — добавил американский лидер.

Во вторник Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил военную операцию Турции против курдов в Сирии с Владимиром Путиным. На сайте Кремля сообщалось, что президент России обратил внимание коллеги на необходимость предотвращения конфликтов между турецкой и сирийской армиями; на обострение гуманитарной ситуации вдоль границы между Сирией и Турцией; на недопустимость использования ситуации террористами; на свою приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии.