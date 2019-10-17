Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержание американских дипломатов объяснили местью за отношение США к россиянам 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Задержание военных атташе объяснили местью Америке
Фото: РИА Новости
Российские спецслужбы сняли с поезда Ненокса-Северодвинск троих сотрудников американского посольства, которые не обладали разрешением на посещение режимного города. Отмечается, что американские дипломаты ранее получили допуск на посещение Архангельска, но не Северодвинска. В МИД предположили, что представители США, находясь в официальной поездке, заблудились.
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН рассказал о целях американских послов.
«Военные атташе — это официальные представители разведки. Они присутствуют на парадах по официальным приглашениям. Их задача — наблюдать за состоянием вооруженных сил соседнего государства, чтобы оно внезапно не напало. Выявлять какое-то новое оружие. Это все задачи любого военного атташе. Трудно сказать, что именно их интересовало на этот раз. Возможно, в связи с взрывом хотели проанализировать состав воздуха, какие вещества были в том, что взорвалось (взрыв на военной базе под Северодвинском произошел во время испытаний новых образцов техники — НСН). Это обычная работа атташе. Меня удивляет не то, что они там оказались, а то, что их там как-то заметили и, оказалось, что они свободно перемещались», — сказал Любимов.
При этом полковник КГБ отметил, что само задержание носит скорее ответный характер в связи с отношением США к российским гражданам.
«Учитывая, что американцы в Штатах ведут себя по отношению к нашим людям, мягко говоря, похабно, то, думаю, мы решили им тоже немножко «поднакакать». Мне кажется так. Потому что сам инцидент из себя мало что представляет. А то, что американцы не признают свои цели — им же неудобно говорить, что они занимаются шпионажем. Я бы тоже так говорил в такой ситуации. Думаю, это больше ответная мера, на мой взгляд, справедливая, чем преступление», — заключил Михаил Любимов.
Ранее США несколько раз отказывали российским дипломатам и другим официальным лицам в выдаче виз для посещения в том числе Генеральной Ассамблеи ООН, а также форума «Диалог Форт-Росс». Позже произошел еще и инцидент с депутатом Госдумы РФ Ингой Юмашевой, которую задержали в Нью-Йорке. В МИД России выразили США протест в связи с допросом депутата и назвали такие действия американских спецслужб «очередной враждебной акцией против России».
Инга Юмашева, по прибытии на Родину оценила нынешнее состояние российско-американских отношений. В частности, она заявила, что невыдача виз российским официальным лицам становится тенденцией со стороны Вашингтона.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Национальная Служба Новостей: последние новости
Кадыров прокомментировал переход на другую работу Кадыров прокомментировал переход на другую работу Путин поручил кабмину следить за молодежью в интернете Путин поручил кабмину следить за молодежью в интернете Путин разрешил полиции предостерегать Путин разрешил полиции предостерегать
Комментарии1
Политика , США , Инга Юмашева , Михаил Любимов , Генассамблея ООН , МИД , Госдума , Архангельск , Северодвинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-10085
В российской школе обнаружили тело девочки
В российской школе обнаружили тело девочки131
Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк
Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк7
Москва направит ноту протеста США
Москва направит ноту протеста США17
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
Сирийские войска вышли к границе с Турцией64
Видео
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение