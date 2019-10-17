Россияне утратили веру в политиков

Лидером доверия россиян среди политиков остается глава государства Владимир Путин, имя которого назвали 39% опрошенных «Левада-центром» граждан. Тематическое социологическое исследование охватило 1,6 тыс. совершеннолетних граждан, проживающих в 137 городах и селах в 50 регионах страны. Имена политических деятелей, которым они доверяют в наибольшей мере, а также лидеров недоверия, респонденты называли самостоятельно, уточняет «КоммерсантЪ».
Уровень доверия президенту пока существенно ниже пикового значения, датированного ноябрем 2017 года, когда Путину доверяли 59% россиян. В то же время, за последние два года упали соответствующие показатели и других государственных деятелей. Главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову сегодня доверяют 14% россиян (минус 5%), руководителю оборонного ведомства Сергею Шойгу — 13% (минус 10%), премьер-министру Дмитрию Медведеву — 9% (минус 2%). При этом 24% респондентов утверждают, что их доверием не пользуется ни один из политических деятелей. Два года назад аналогичный ответ дали всего 14% участников опроса.
Больше всего россиян, как и два года назад, не доверяют главе правительства — 32%. О недоверии президенту заявили 13% респондентов. Среди оппозиционных политиков лидерами недоверия стали глава «Яблока» Григорий Явлинский, учредитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак.
Социолог «Левада-центра» Карина Пипия говорит, постепенное снижение доверия граждан лидерам страны началось в 2016 году — тогда позитивный эмоциональный эффект от присоединения Крыма начал сходить на нет, а положение дел в экономике стало ухудшаться. Драйвером недоверия политикам стало повышение пенсионного возраста. Утрачивая доверие к правящим элитам, россияне не стали больше доверять оппозиционерам, как следствие — их фамилии практически не звучат в списках тех, кому респонденты доверяют. Директор фонда исследований ИСЭПИ Александр Пожалов добавляет, как правило, в список персон, которым они доверяют либо не доверяют, опрашиваемые включают деятелей, которые часто упоминаются СМИ. Соответственно, во время предвыборных кампаний граждане чаще слышат и о представителях власти, и об их противниках, синхронно растет и уровень доверия и недоверия этим персонам.