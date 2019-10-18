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Клинцевич назвал подход Киева к объявлению амнистии неприемлемым 

РИА Новости + ещё 31 2 часа назад
Клинцевич оценил заявление Киева об амнистии для Донбасса
Фото: РИА Новости
Подход к объявлению амнистии в рамках минских соглашений, озвученный МИД Украины, неприемлем, заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев принял все законы по амнистии в рамках минских соглашений, она начнет применяться после выборов в Донбассе. По его словам, амнистия может применяться только после избрания легитимных органов власти на "оккупированных территориях", то есть после "возобновления суверенитета Украины". Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом. Под амнистию не попадают люди, признанные виновными в преступлениях, которые в соответствии с международным законодательством считаются военными.
"Неприемлем сам подход к объявлению амнистии, который озвучил замглавы МИД Украины Василий Бондар. Попытка рассматривать ее чуть ли не как последний, завершающий этап реализации минских соглашений превращает их в пустую бумажку. Амнистия, в равной степени касающаяся и ополченцев, и участников так называемой АТО, амнистия всеобщая, без всяких предварительных условий и оговорок, что однозначно следует из минских соглашений, — важнейшее условие разрешения конфликта в Донбассе, но никак не итог этого сложнейшего процесса", — написал Клинцевич в своем Facebook.
Он отметил, что вряд ли в украинском МИД не понимают, что "поменяли местами "телегу и лошадь". "Все сделано совершенно сознательно", — добавил сенатор.
По мнению Клинцевича, такая же цель была и у Дарьи Олифер, пресс-секретаря представителя украинской стороны в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, чье заявление о предварительном роспуске ДНР и ЛНР как обязательном условии выполнения Украиной минских соглашений так и не было опровергнуто.
"Эта цель достаточно очевидна. Предпринимаются попытки максимально затянуть время, использовав его исключительно для того, что перевалить вину на торможение минских соглашений с больной головы на здоровую", — отметил сенатор.
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Комментарии
Политика , Выборы на Украине , Леонид Кучма , Франц Клинцевич , Дарья Олифер , МИД , Совет Федерации , Киев
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