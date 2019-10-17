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Кадыров высказался о возможном переходе на новую работу 

Ura.Ru
«У меня мечта»: Кадыров парировал слухи о работе
Фото: Ura.Ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не планирует покидать свой пост и переходить на должность федерального чиновника. Так кавказский политик отреагировал на слухи о возможном повышении.
Вопрос о переходе Кадырова на федеральный уровень прозвучал во время интервью телеканалу RT Arabic. Лидер Чечни, отвечая журналисту, заметил, что готов сложить полномочия и занять новую должность только по приказу российского главы Владимира Путина. «У меня мечта завершить карьеру, завершив дело, начатое первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым и президентом России Владимиром Путиным. Это обеспечение благополучия населения», — приводит его слова портал «Кавказский узел».
Кадыров занимает кресло главы Чечни с марта 2007 года. Политик неоднократно заявлял, что готов покинуть свой пост, если этого потребует президент Путин. Последний раз Кадырову предсказывали повышение в мае этого года: тогда ходили разговоры о его переходе на должность вице-премьера. Политик опроверг этих слухи, назвав инсайды о себе «глубокими заблуждениями», напоминает «Национальная служба новостей».
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Комментарии2
Политика , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Russia Today , Чеченская Республика
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