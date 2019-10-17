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Чиновники начнут экономить воду и бензин 

Парламентская газета
Чиновников заставят экономить воду и бензин
Фото: РИА Новости
С 2021 года чиновникам придётся более бережливо расходовать воду, топливо, мазут, уголь и газ, тепловую и электроэнергию. Для этого в государственных и муниципальных учреждениях начнут внедрять программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Такие требования содержатся в постановлении Правительства, которое вступает в силу 17 октября.
Целевой уровень снижения суммарного объёма потребляемых ресурсов определят региональные и местные власти. Сделать это они должны до 1 июля 2020 года, следует из документа. Методику расчётов определит Минэкономразвития.
Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается на 3-летний период с 2021 года с последующей его актуализацией на очередной 3-летний период», — говорится в постановлении.
Напомним, сокращение суммарного потребления энергоресурсов и воды в государственных учреждениях предписано федеральным законом об энергосбережении.
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Политика , Минэкономразвития
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