Чиновников заставят экономить воду и бензин

Чиновники начнут экономить воду и бензин

С 2021 года чиновникам придётся более бережливо расходовать воду, топливо, мазут, уголь и газ, тепловую и электроэнергию. Для этого в государственных и муниципальных учреждениях начнут внедрять программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Такие требования содержатся в постановлении Правительства, которое вступает в силу 17 октября.

Целевой уровень снижения суммарного объёма потребляемых ресурсов определят региональные и местные власти. Сделать это они должны до 1 июля 2020 года, следует из документа. Методику расчётов определит Минэкономразвития

Целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавливается на 3-летний период с 2021 года с последующей его актуализацией на очередной 3-летний период», — говорится в постановлении.

Напомним, сокращение суммарного потребления энергоресурсов и воды в государственных учреждениях предписано федеральным законом об энергосбережении.