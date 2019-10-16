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Стало известно о попытке пойманных в Северодвинске дипломатов США запутать следы 

Lenta.ru 1 час назад
Американские дипломаты, снятые с поезда «Ненокса — Северодвинск», несколько раз меняли поезда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Ранее 16 октября сообщалось о том, что граждане США оповестили российское Минобороны о поездке в Архангельск. В российском МИД поиронизировали, что американские дипломаты «видимо, заблудились». Сообщалось, что обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства выдавали себя за грибников и вызвали подозрение у полицейского на вокзале. Предположительно, они возвращались из поселка Ненокса.
По информации РЕН ТВ, речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также военном атташе по фамилии Данн. Американцев обнаружили 14 октября в поезде, с которого в итоге сняли. Они не предоставили необходимые документы для пребывания в этом городе. Всех троих подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране. Согласно КоАП, данное нарушение влечет наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также выдворение за пределы государства.
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Комментарии70
Политика , Видео , Министерство обороны , МИД , Северодвинск , США
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