«Задержанные американцы прибыли в РФ для разведки»

Сенатор: Задержанные американцы ехали на полигон в Северодвинске с разведывательными целями

«Особый режим той территории, куда отправлялись американцы, требует разрешения нашего Министерства обороны. Его не было. И под какой бы маскировкой американские дипломаты ни заезжали туда, они уже совершают административное нарушение. А для сотрудников контрразведки совершенно понятно, что это военные разведчики, которые ехали туда с «оперативными» целями. Поэтому действия наших органов, которые сняли американцев с поезда, правомерны», — сказал член Совета Федерации, полковник СВР в отставке Игорь Морозов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно о том, что трое американских военных атташе еще вечером в понедельник были задержаны в поезде Ненокса — Северодвинск. Американские военные пытались попасть на режимную территорию. В самом посольстве США в Москве утверждают, что поездка была согласована с российскими властями. Как заявила пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, дипломаты «должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения».

Однако Морозов пояснил, что при посещении закрытых территорий и территорий с особым режимом уведомительный порядок не используется.

«Нужно дождаться разрешения Минобороны, и на его получение нужно время, а простого желания американских дипломатов недостаточно», — утверждает собеседник.

Морозов убежден, что теперь «должны последовать более жесткие меры».