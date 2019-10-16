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Сенатор: Задержанные американцы ехали на полигон в Северодвинске с разведывательными целями 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
«Задержанные американцы прибыли в РФ для разведки»
Фото: РИА Новости
Работники военного атташата США совершили административное правонарушение, когда попытались попасть в Северодвинск. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член Совета Федерации Игорь Морозов. По его словам, в ходе таких поездок дипломаты обязаны иметь при себе разрешение от Минобороны России.
«Особый режим той территории, куда отправлялись американцы, требует разрешения нашего Министерства обороны. Его не было. И под какой бы маскировкой американские дипломаты ни заезжали туда, они уже совершают административное нарушение. А для сотрудников контрразведки совершенно понятно, что это военные разведчики, которые ехали туда с «оперативными» целями. Поэтому действия наших органов, которые сняли американцев с поезда, правомерны», — сказал член Совета Федерации, полковник СВР в отставке Игорь Морозов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно о том, что трое американских военных атташе еще вечером в понедельник были задержаны в поезде Ненокса — Северодвинск. Американские военные пытались попасть на режимную территорию. В самом посольстве США в Москве утверждают, что поездка была согласована с российскими властями. Как заявила пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, дипломаты «должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения».
Однако Морозов пояснил, что при посещении закрытых территорий и территорий с особым режимом уведомительный порядок не используется.
«Нужно дождаться разрешения Минобороны, и на его получение нужно время, а простого желания американских дипломатов недостаточно», — утверждает собеседник.
Морозов убежден, что теперь «должны последовать более жесткие меры».
«Американские спецслужбы не церемонятся с нашими дипломатами и политиками. Так что у нас появилась прекрасная возможность провести ответные меры после задержания Инги Юмашевой в нью-йоркском аэропорту», — подытожил Морозов.
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Комментарии
Политика , Игорь Морозов , Инга Юмашева , Министерство обороны , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , Северодвинск , США
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