МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США

МИД России прокомментировал ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

«Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка, и что они уведомили Минобороны России о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса-Северодвинск», — приводит Интерфакс сообщение.

Как предположили в ведомстве, они «заблудились».

Ранее СМИ сообщили, что трое сотрудников посольства США 14 октября были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск из-за въезда на режимную территорию без разрешения.

В американском посольстве подтвердили инцидент, заявив, что дипломаты находились с официальной поездкой и «надлежащим образом» уведомили о ней Министерство обороны.