МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США

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МИД России прокомментировал ситуацию с дипломатами США в Северодвинске 

RT на русском 22 минуты назад
Американские дипломаты, снятые ранее с поезда в Северодвинске, уведомили Министерство обороны России о планируемой поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
«Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка, и что они уведомили Минобороны России о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса-Северодвинск», — приводит Интерфакс сообщение.
Как предположили в ведомстве, они «заблудились».
Ранее СМИ сообщили, что трое сотрудников посольства США 14 октября были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск из-за въезда на режимную территорию без разрешения.
В американском посольстве подтвердили инцидент, заявив, что дипломаты находились с официальной поездкой и «надлежащим образом» уведомили о ней Министерство обороны.
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Комментарии4
Политика , Видео , Министерство обороны , МИД , Интерфакс , Архангельск , Северодвинск , США
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