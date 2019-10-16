«Враги власти»: В Совфеде обвинили Украину в репрессиях

В Совфеде обвинили Украину в политических репрессиях

Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев рассказал журналистам о том, что украинские исполнители, которые приезжают с гастролями в Россию , автоматически становятся изгоями у себя на родине и их не допустят для участия в отборе на «Евровидение».

По его словам, такие артисты «сразу становятся врагами киевской власти». Он также отметил, что на Украине за призывы к дружбе с Россией следует наказание.

По мнению Кондратьева, такие действия украинских властей являются политическими репрессиями и должны осуждаться международным сообществом, пишет РИА «Новости».