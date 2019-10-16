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В Совфеде обвинили Украину в политических репрессиях 

Свободная пресса + ещё 2 41 минуту назад
«Враги власти»: В Совфеде обвинили Украину в репрессиях
Фото: РИА Новости
Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев рассказал журналистам о том, что украинские исполнители, которые приезжают с гастролями в Россию, автоматически становятся изгоями у себя на родине и их не допустят для участия в отборе на «Евровидение».
По его словам, такие артисты «сразу становятся врагами киевской власти». Он также отметил, что на Украине за призывы к дружбе с Россией следует наказание.
По мнению Кондратьева, такие действия украинских властей являются политическими репрессиями и должны осуждаться международным сообществом, пишет РИА «Новости».
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Политика , Украина , Алексей Кондратьев , Совет Федерации , РИА Новости
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