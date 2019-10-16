Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера

В Совфеде сравнили санкции с методами Гитлера

Односторонние санкции причиняют государствам и гражданам вред, сопоставимый с последствиями действий фашистов во время Второй мировой войны, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов

"Из-за односторонних санкций, введенных против Йемена, там за пять лет погибли более 65 тысяч детей в возрасте до 12 лет от голода. Дети-то за что?" — сказал он РИА Новости в кулуарах 141-й ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.

По мнению сенатора, это можно сравнить с военными действиями Третьего рейха.

"Вспомните блокаду Ленинграда, Гитлер применял такого же рода односторонние санкции. Они не экономического характера, а чтобы людей убивать. В Ленинграде в день от голода погибали около 4 тысяч человек", — напомнил парламентарий.

При этом Климов подчеркнул, что санкции не оказывают ожидаемого эффекта на руководителей государств, о чем свидетельствует пример Сирии.

"Сейчас в госпиталях там не хватает медикаментов, оборудования, перевязочного материала. Не лично у президента Башара Асада, а у сирийских детей, женщин и стариков", — отметил сенатор.

Российская делегация впервые в истории МПС предложила обсудить гуманитарные последствия односторонних санкций на бюро по защите демократии и правам человека и заявила о недопустимости подобных мер, "которые ущемляют демократию и права человека", сообщил Климов.