Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера

Односторонние санкции причиняют государствам и гражданам вред, сопоставимый с последствиями действий фашистов во время Второй мировой войны, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Из-за односторонних санкций, введенных против Йемена, там за пять лет погибли более 65 тысяч детей в возрасте до 12 лет от голода. Дети-то за что?" — сказал он РИА Новости в кулуарах 141-й ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.
По мнению сенатора, это можно сравнить с военными действиями Третьего рейха.
"Вспомните блокаду Ленинграда, Гитлер применял такого же рода односторонние санкции. Они не экономического характера, а чтобы людей убивать. В Ленинграде в день от голода погибали около 4 тысяч человек", — напомнил парламентарий.
При этом Климов подчеркнул, что санкции не оказывают ожидаемого эффекта на руководителей государств, о чем свидетельствует пример Сирии.
"Сейчас в госпиталях там не хватает медикаментов, оборудования, перевязочного материала. Не лично у президента Башара Асада, а у сирийских детей, женщин и стариков", — отметил сенатор.
Российская делегация впервые в истории МПС предложила обсудить гуманитарные последствия односторонних санкций на бюро по защите демократии и правам человека и заявила о недопустимости подобных мер, "которые ущемляют демократию и права человека", сообщил Климов.
Ранее о российской инициативе по запрету односторонних санкций сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко. Она рассказала журналистам, что делегация РФ внесет проект соответствующей резолюции на рассмотрение бюро МПС. В случае поддержки она может быть принята на одной из ассамблей организации в следующем году.