Симоньян пригласила экс-замгоссекретаря США в РФ после его слов о ней

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пригласила в Москву бывшего заместителя госсекретаря США Ричарда Стенгела после того, как он написал о ней в своей книге «Как мы проиграли информационную войну». «Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: «Её опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы». Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится», — написала Симоньян в своем телеграм-канале. В книге Стенгел рассказал о задании «осудить телеканал RT за его действия и объяснить, чем журналистика отличается от пропаганды». Спустя несколько часов после того, как текст «Дезинформационная кампания Russia Today» появился в блоге Госдепартамента , Маргарита Симоньян опубликовала развернутый ответ. По словам Стенгела, Симоньян «проделала блестящую работу», сопоставив тезисы из статьи с фактами. Ричард Стенгел — редактор, писатель и правительственный чиновник. В 2006-2013 годах занимал должность главного редактора журнала Time, в 2014-2016 годах был заместителем госсекретаря США Джона Керри по общественной дипломатии и связям с общественностью. Автор книги «Долгая прогулка к свободе» по автобиографии Нельсона Манделы

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