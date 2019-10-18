Захарова рассказала о глупых вопросах

Захарова рассказала, какие вопросы считает глупыми

«Часто спрашивают: на какие вопросы сложно отвечать? Конечно, на глупые. Что такое глупые вопросы? Например те, которые задающий не может озвучить без бумажки или экрана планшета, и читая путается. Которые похожи на монологи или прокламации — не столько ответ интересует, сколько важно себя показать», — написала Захарова.

Еще сложно отвечать на вопросы, которые основаны на ошибках и неточностях в фактах.