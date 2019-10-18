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Захарова рассказала, какие вопросы считает глупыми 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Захарова рассказала о глупых вопросах
Фото: URA.RU
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, на какие вопросы ей тяжелее всего отвечать. Ответ дипломат опубликовала на своей странице в Instagram.
«Часто спрашивают: на какие вопросы сложно отвечать? Конечно, на глупые. Что такое глупые вопросы? Например те, которые задающий не может озвучить без бумажки или экрана планшета, и читая путается. Которые похожи на монологи или прокламации — не столько ответ интересует, сколько важно себя показать», — написала Захарова.
Еще сложно отвечать на вопросы, которые основаны на ошибках и неточностях в фактах.
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Политика , Мария Захарова , МИД
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