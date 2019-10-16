«Новые вводные»: Кремль оценил призыв Киева к роспуску ДНР и ЛНР

Требование Киева распустить ДНР и ЛНР, чтобы перейти к реализации политической части минских соглашений, — «новые вводные», и оно стало неожиданностью для Москвы . В то же время, в Кремле не понимают, означает ли это отход от договоренностей.

Предложения Киева по роспуску самопровозглашенных ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений — это «новые вводные», которые стали неожиданностью для Москвы, Берлина и Парижа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Означает ли это отход от минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно», — добавил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента напомнил, что под минскими соглашениями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, а потому «финализация комплекса мер была бы невозможна без согласования с представителями республик».

Накануне, 15 октября, украинская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявила, что приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных республик Донбасса. В числе прочих условий Киев назвал прекращение огня, вывод иностранных войск с юго-востока Украины и разведение сил на линии соприкосновения.

В ДНР в ответ на это предложили Киеву распустить властные структуры Украины. «Украинское государство должно быть ликвидировано как нелигитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года», — отметил Пушилин.

Неоднозначна реакция на заявления украинской стороны и в самом Киеве. В частности, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил об отсутствии политической воли у Зеленского на реализацию комплекса минских соглашений.

«Господин Зеленский сегодня не имеет позиции по вопросу мирного урегулирования, у него нет политической воли на то, чтобы установить мир в стране и договориться в минском формате», — заявил политик.

По сути, продолжил Медведчук, такое положение дел свидетельствует, что «процесс мирного урегулирования и прекращение боевых действий в Донбассе на сегодняшний день фактически срывается».

Аналогичного мнения придерживаются и в России. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что роспуск ДНР и ЛНР, как того требуют в Киеве, сделает минские соглашения попросту бессмысленными и неосуществимыми.

«Неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо», — подчеркнул сенатор.

Он также подчеркнул, что Киев стал просто выдвигать неприемлемые условия, которые заведомо не могут быть выполнены.

Стоит отметить, что минские соглашения были заключены именно между Киевом и республиками Донбасса. Если следовать достигнутым договоренностям, стороны должны отвести войска и приступить к диалогу о выборах на юго-востоке Украины, а также провести амнистию всех участников конфликта.

Соглашения предусматривают, что Киев сможет вернуть полный контроль над государственной границей только после всеобъемлющего политического урегулирования конфликта, а начнется восстановление данного контроля сразу после выборов в Донбассе.

Москва неоднократно указывала на нежелание Киева выполнять политическую часть «Минска». В то же время Украина настаивает, что это Россия не реализуют свою часть договоренностей. В то же время, Москва подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Россия систематически призывает Украину перейти к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, что также входит в минские соглашения. Киев же категорически отказывается от переговоров, тем самым ставя переговорный процесс в тупик.

При этом власти Украины не идут и на развод войск на линии соприкосновения, за последний месяц отход сил несколько раз был сорван в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Главным условием для начала процесса является сохранение режима тишины, но пока этого достигнуть не удалось. Когда попытки начать этот процесс возобновятся, не понятно, — стороны не смогли согласовать новую дату.