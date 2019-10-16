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Российские депутаты устроили скандал из-за сексуальной ориентации 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Депутаты устроили скандал из-за сексуальной ориентации
Фото: Lenta.ru
Депутат Андрей Седов на заседании комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Ульяновска намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию коммуниста Айрата Гибатдинова. Об этом сообщает издание 73online.ru в среду, 16 октября.
Перепалка началась после того, как Гибатдинов сделал замечание о неподобающем обращении Седова к коллегам. Последний, подводя итоги заседания, заявил, что представители фракции КПРФ «начали тут лаять и выкрикивать, как обычно».
«Не гоже так обращаться к депутатам, что кто-то тут лает. Вы, наверное, перепутали, вы не в овчарне находитесь», — сказал Гибатдинов.
В ответ Седов заметил, что он, в отличие от Гибатдинова, не принадлежит к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. После этой реплики коммунист вскочил со стула и бросился к сидящему Седову с просьбами повторить сказанное.
«Еще мгновение, и Гибатдинов бы врезал Седову, но непоправимому не дали случиться их коллеги, бросившиеся разнимать двух здоровых и крепких мужиков», — пишет издание.
Гибатдинов еще несколько минут уточнял у присутствующих, может ли председатель комитета так себя вести.
Как пишет 73online.ru, 24 октября 2018 года Седов возглавил комитет по ЖКХ, и в тот же день был исключен из партии КПРФ.
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Комментарии4
Политика , Другое , Андрей Седов , КПРФ , Ульяновск
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